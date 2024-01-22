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СМИ: Химический сектор Германии столкнулся с проблемами из-за ситуации в Красном море

СМИ: Химический сектор Германии столкнулся с проблемами из-за ситуации в Красном море Химический сектор ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, испытывает трудности в связи с задержками поставок сырья из-за обострения ситуации в Красном море.
Другие страны
22 января 2024 г. 15:05
СМИ: Химический сектор Германии столкнулся с проблемами из-за ситуации в Красном море

Химический сектор ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, испытывает трудности в связи с задержками поставок сырья из-за обострения ситуации в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Эффект особенно заметен в сегменте средних компаний, специализирующихся на производстве тонкой и специальной химии", - заявил главный эксперт по экономике германской промышленной организации VCI Хенрик Майнке.

Он добавил, что германские химические компании закупают сырье преимущественно в Азии. Теперь же фрахт через Красное море сократился, что приводит к задержкам. Кроме того, из-за изменения маршрутов наблюдается рост цен на сырье.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Qırmızı dənizdəki vəziyyətə görə problemlərlə üzləşib
Версия на английском языке Media: German chemical sector faces problems due to situation in Red Sea

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