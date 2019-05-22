Британские лейбористы призвали Мэй не вносить билль о Brexit в парламент

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала премьер-министра Терезу Мэй не вносить в парламент на голосование законопроект по Brexit, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я искренне считаю, что для премьер министра будет разумным не ставить этот пакет [законодательных мер] на голосование", - приводит агентство Reuters заявление лейбористского теневого "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера.

Он назвал слишком слабыми предложения по нахождению компромисса по Brexit, которые премьер представила Лейбористской партии.

Ранее сообщалось, что Мэй раскроет детали "новой сделки" по Brexit.