Марков: Решение Армении касательно МУС может кардинально изменить отношение Москвы к Еревану

Решение Армении признать Международный Уголовный Суд нанесёт удар по отношениям Москвы и Еревана.

Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) нанесет удар по отношениям Москвы и Еревана.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Если бы Армения была бы союзником России, тогда она бы приостановила бюрократическую процедуру по вступлению Армении в МУС. Тем более для этого не требуется громких политических решений. Власти Армении сознательно приняли решение обнародовать позицию Конституционного суда именно сейчас, после решения МУС о выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина. Несомненно, это сделано намеренно", - считает Марков.

По его словам, подобное решение нанесет серьезный удар по армяно-российским отношениям. Российский политолог также отметил, что это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения российского руководства.

"Это все происходит по нарастающей - приглашение миссии ЕС в регион и заявления против ОДКБ. Что-то из этого может привести к кардинальному изменению отношения России к Армении", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, немаловажную роль играет и общественное мнение: "В российских СМИ пытаются не распространяться о таком решении Армении, которое является резко недружественным и в отношении России, и в отношении президента Путина в частности".