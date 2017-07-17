Рейтинг премьер-министра Великобритании достиг худшей отметки

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Уровень популярности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй достиг своей худшей отметки, передает Report со ссылкой на британское издание Independent.

Согласно результатам исследования Opinium, рейтинг Мэй продолжает снижаться на фоне роста популярности лидера Лейбористов Джереми Корбина.

Деятельность Т.Мэй одобряют 30% британцев, а не одобряют – 51%, в то время как те же показатели у Д.Корбина составляют 41% и 37% соответственно.

Отмечается, что лейбористы лидируют среди демографических групп населения в возрасте от 18 до 54 лет, в то время как консерваторов поддерживают люди в возрасте от 55 лет и старше.

Результаты опроса также показывают, что 36% населения по-прежнему считают, что Тереза Мэй лучше подходит на пост премьер-министра, и только 33% одобряют Корбина в подобной роли.