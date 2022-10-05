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Рейтинг Лиз Трасс снизился до 14%

Рейтинг Лиз Трасс снизился до 14% Большинство британцев негативно оценивают деятельность премьер-министра страны Лиз Трасс. Ее уровень поддержки снизился почти в 2 раза в свете непопулярной экономической политики.
Другие страны
5 октября 2022 г. 16:34
Рейтинг Лиз Трасс снизился до 14%

Большинство британцев негативно оценивают деятельность премьер-министра страны Лиз Трасс. Ее уровень поддержки снизился почти в 2 раза в свете непопулярной экономической политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения компании YouGov.

Из 1,7 тыс. британцев, опрошенных в минувшие выходные, только около 14% высказались в поддержку главы правительства. 21-22 сентября рейтинг Трасс составлял 26%. Сейчас почти три четверти респондентов негативно оценили деятельность действующего премьер-министра.

"Лиз Трасс пользуется меньшей популярностью, чем Борис Джонсон когда-либо", - говорится в публикации.

Лишь каждый десятый респондент положительно расценивает деятельность министра финансов Квази Квартенга.

Уровень поддержки правящей Консервативной партии снизился с 28% в конце сентября до 20% сейчас. При этом рейтинг лейбористов достиг 44%.

Ранее сообщалось о том, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия Трасс.

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