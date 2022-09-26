Sky News сообщил о возможном проведении вотума недоверия Трасс

В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны.

В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее член Консервативной партии Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулась со шквалом критики.

"Они (парламентарии) уже подают письма (с голосами в пользу проведения вотума недоверия), считая, что она (Лиз Трасс) разрушит экономику", — цитирует телеканал парламентария.

Еще один член парламента от правящей в Великобритании Консервативной партии заявил, что ничего не знает о принятии шагов для проведения вотума недоверия, однако не исключает, что "что-то произойдет, учитывая события последних нескольких дней", сообщает Sky News.

По правилам Консервативной партии члены парламента могут написать председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария).

После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50 процентов голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.