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СМИ: Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном

СМИ: Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном Западные страны готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Тегераном после гибели президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета.
Другие страны
22 мая 2024 г. 02:54
СМИ: Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном

Западные страны готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Тегераном после гибели президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета.

Как сообщает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников из числа американских и европейских чиновников, они не ожидают от Тегерана серьезных внешнеполитических изменений, но готовы к росту нестабильности в отношениях со страной, которой предстоит выбрать нового президента. По их мнению, Тегеран продолжит углублять отношения с Москвой и Пекином, будет поддерживать радикальное палестинское движение ХАМАС и развивать свою ядерную программу.

Предстоящие выборы могут дать Ирану возможность "занять более жесткую позицию в регионе", считают собеседники издания. Отмечается, что президентская гонка в США и возможная смена власти в этой стране могут также рассматриваться руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи как шанс укрепить положение Тегерана.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж погибли.

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