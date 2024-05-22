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Бербок поддержала призыв Минобороны ФРГ об увеличении помощи Украине

Бербок поддержала призыв Минобороны ФРГ об увеличении помощи Украине Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала призыв министерства обороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году.
Другие страны
22 мая 2024 г. 06:55
Бербок поддержала призыв Минобороны ФРГ об увеличении помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала призыв министерства обороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году.

Как передает Report, c соответствующим заявлением дипломат выступила в интервью газете Bild.

"Я полностью согласна в этом с министром обороны. И не только с ним, но и с министром внутренних дел", - заявила Бербок отвечая на соответствующий вопрос.

"Нам нужен бюджет на обеспечение безопасности", - подчеркнула она. Свою позицию министр обосновала изменившейся ситуацией с безопасностью в Европе.

"И в такой исключительной ситуации, на мой взгляд, исключение должно быть соответствующим образом отражено и в бюджете", - сказала Бербок. Это, по ее мнению, требует "много-много денег".

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ запросило дополнительные средства в размере €3,8 млрд для помощи Украине в текущем финансовом году.

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Версия на азербайджанском языке Berbok Almaniya MN-nin Ukraynaya yardımı artırmaq çağırışını dəstəkləyib

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