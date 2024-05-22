Конгресс США сохранил прогноз роста госдолга страны до 166% в 2054 году

Бюджетное управление Конгресса США сохранило прогноз роста государственного долга страны до рекордных 166% от ВВП к концу 2054 года.

Бюджетное управление Конгресса США сохранило прогноз роста государственного долга страны до рекордных 166% от ВВП к концу 2054 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные ведомства, госдолг США вырастет с 99% от ВВП в 2024 году до 166% от ВВП в 2054 году. Показатель "превысит любые зафиксированные ранее рекордные цифры и продолжит расти после этого", отмечается в документе.

Таким образом Бюджетное управление Конгресса не изменило прогноз роста госдолга США, представленный в марте 2024 года. При этом в докладе отмечается, что в случае сокращения частных инвестиций или при сохранении государственных доходов и расходов на средних показателях за 30 лет госдолг США может в 2054 году превысить 250% от ВВП.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.