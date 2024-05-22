Блинкен: Войска США покинут Нигер к 15 сентября

Соединенные Штаты выведут свои войска из Нигера к 15 сентября.

Соединенные Штаты выведут свои войска из Нигера к 15 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Да, это верно", - сказал он, отвечая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса на вопрос, соответствуют ли действительности приводившиеся в печати сведения об уходе американских войск из Нигера к 15 сентября.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что американская сторона намерена следить за процессом ухода своих солдат и офицеров из Нигера, чтобы не допустить, в том числе попадания вооружений США в руки российских военных советников, прибывающих в это африканское государство.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.