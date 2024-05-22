Рейтинг Байдена упал до минимального показателя почти за два года

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до 36%, это самый низкий показатель почти за два года.

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до 36%, это самый низкий показатель почти за два года.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и службой Ipsos.

Согласно приведенным данным, в последний раз рейтинг американского лидера был на такой низкой отметке в июле 2022 года. В апреле текущего года положительно работу Байдена оценивали 38% респондентов.

Отмечается, что 23% участников опроса посчитали наиболее серьезной проблемой в США состояние экономики, 21% главным образом обеспокоены проблемой политического экстремизма, 13% - нелегальной миграции.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Байден уже гарантировал себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) выдвижение кандидатом в президенты от демократов.