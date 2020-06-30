​Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/5f7720976457774684ce71d6d9eb4c72/f080815a-096e-4d1e-a236-9ead5fe9e79c_292.jpg

Соцсеть Reddit и принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили компании в понедельник.

Социальная сеть Reddit заблокировала крупнейший форум сторонников Трампа r/The_Donald за нарушение новых правил платформы, сообщил глава компании Стив Хаффман.

"Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали", - заявил Хаффман. Под запрет на Reddit попал и левацкий форум r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тысяч отделений форумов, большинство из них неактивны.

Аналогичный шаг предпринял сервис трансляций Twitch, который блокировал стриминговый канал Трампа.

"На Twitch поведение, полное ненависти, не разрешается. Мы не делаем исключений для политического контента или вопросов, заслуживающих новостей", - говорится в заявлении компании.