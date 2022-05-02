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Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил

Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил Британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.
Другие страны
2 мая 2022 г. 10:01
Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил

Британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Украинская Правда, об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65 процентов всей ее наземной боевой силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вполне возможно, что более четверти этих подразделений на данный момент стали небоеспособными.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, испытали наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", - заявляют в британской разведке.

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