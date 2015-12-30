Рауль Кастро посетит Францию с официальным визитом в феврале

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Кубинский лидер Рауль Кастро в феврале 2016 г посетит с официальным визитом Францию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Кубы заявил на закрытии очередной сессии Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).

По его словам, этот визит осуществляется "в ответ на посещение острова" французским президентом Франсуа Олландом. Сообщая о предстоящей поездке, Кастро отметил успехи, достигнутые во второй половине года в переговорах о заключении соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между Кубой и Европейским союзом.

Визит Рауля Кастро станет еще одним шагом на пути нормализации отношений между двумя странами. В мае этого года президент Франции Франсуа Олланд посетил с официальным визитом Гавану. В кубинской столице он встретился с Раулем и Фиделем Кастро и выступил за снятие с Кубы американских санкций.