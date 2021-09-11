Раскрыты подробности убийства брата вице-президента Афганистана

Сын Рухолла Азизи, брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, раскрыл подробности гибели своего отца.

Сын Рухолла Азизи, брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, раскрыл подробности гибели своего отца.

Как передает Report, об этом отмечает агентство Aamaj News .

По его словам, пытался добраться из провинции Панджшер в Кабул. Талибы остановили его рядом с населенным пунктом Ханиз. Они опознали Азизи, после чего застрелили.

Сын Азизи заявил, что он не видит причин, из-за которых с его отцом могли расправиться.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" взяли в плен, а потом убили брата Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы Афганистана.