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Раскрыты подробности убийства брата вице-президента Афганистана

Раскрыты подробности убийства брата вице-президента Афганистана Сын Рухолла Азизи, брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, раскрыл подробности гибели своего отца.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 05:25
Раскрыты подробности убийства брата вице-президента Афганистана

Сын Рухолла Азизи, брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, раскрыл подробности гибели своего отца.

Как передает Report, об этом отмечает агентство Aamaj News.

По его словам, пытался добраться из провинции Панджшер в Кабул. Талибы остановили его рядом с населенным пунктом Ханиз. Они опознали Азизи, после чего застрелили.

Сын Азизи заявил, что он не видит причин, из-за которых с его отцом могли расправиться.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" взяли в плен, а потом убили брата Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы Афганистана.

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