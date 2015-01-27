Заместитель генсекретаря ООН: Ракеты по Мариуполю были запущены из районов, подконтрольных сепаратистам

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН провел заседание по Украине. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, с брифингом перед членами Совета выступил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он рассказал о последних трагических событиях, связанных с ракетными обстрелами в Донецке и Мариуполе.

Джеффри Фелтман напомнил о том, что Генеральный секретарь ООН неоднократно призывал к деэскалации ситуации, сдержанности и защите гражданских лиц, однако эти призывы не были услышаны.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам отметил, что только за последние пять дней, начиная с 21 января, около 50 гражданских лиц были убиты и около 150 получили серьезные ранения.

В субботу 24 января ракетному обстрелу подверглись жители Мариуполя. Ракета попала на людный городской рынок, разрушила здания. Десятки людей погибли и более сотни получили ранения.

"Миссия ОБСЕ по мониторингу сообщает, что согласно анализу, ракеты были выпущены с территории, которая контролируется так называемой Донецкой Народной Республикой", - сказал заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам. Он напомнил, что Мариуполь находится вне непосредственной зоны конфликта и те, кто обстреливал город, прекрасно знали, что ведут обстрел мирного населения.

"Это является нарушением международного гуманитарного права. И мы должны четко заявить: виновные должны понести наказание и должны быть привлечены к ответственности", - заявил заместитель Генерального секретаря. Джеффри Фелтман призвал Москву оказать влияние на повстанцев с тем, чтобы они немедленно прекратили огонь.

Заместитель Генерального секретаря сказал, что украинские лидеры подтверждают приверженность Минским договоренностям. Вместе с тем, он отметил, что власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Донецкой области. Представитель ООН обратился к украинским властям с призывом проявлять сдержанность. Он также призвал гарантировать безопасность гуманитарного персонала и доступ к лицам, нуждающимся в помощи.

