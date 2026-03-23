Qatar Airways разместит часть своих самолетов в Испании

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways в связи с текущей ситуацией в регионе временно переводит часть своих самолетов в аэропорты за пределами Дохи.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию портал Doha News.

Пресс-служба авиакомпании уточнила, что самолеты вернутся к эксплуатации после нормализации полетной деятельности.

Однако Qatar Airways отказалась раскрывать точное количество самолетов, размещенных за рубежом.