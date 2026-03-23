"Qatar Airways" təyyarələrinin bir hissəsini İspaniyada saxlayacaq
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 03:48
Qətərin milli aviaşirkəti olan "Qatar Airways", bölgədəki mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq, bəzi təyyarələrini müvəqqəti olaraq Doha xaricindəki hava limanlarına köçürür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Doha News" portalı məlumat yayıb..
Aviaşirkətin mətbuat xidməti təyyarələrin uçuş fəaliyyəti normallaşdıqdan sonra xidmətə qayıdacağını dəqiqləşdirib.
Lakin "Qatar Airways" xaricdə park edilmiş təyyarələrin dəqiq sayını açıqlamaqdan imtina edib.
