Арахамия: Перемирие в Олешках стало крупнейшим шагом к деэскалации с 2022 года

Установление временного перемирия в Олешках и других районах Херсонской области Украины стало самым крупным шагом к деэскалации между Киевом и Москвой с 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил глава парламентской фракции Украины "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне.

От своего имени и от имени президента Украины Владимира Зеленского он поблагодарил первую леди и организаторов гуманитарной инициативы, в частности Марка Бекмана, за успешное проведение миссии, снижение напряженности и оказание помощи украинским семьям.

По словам Арахамии, в начале многие скептически отнеслись к возможности успешной реализации данной гуманитарной инициативы, но сейчас 95% верят верят, что подобные шаги возможны.

Депутат назвал данную миссию самой значительной деэскалацией с 2022 года. По его словам, в течение пяти дней жители Херсона получили возможность оставаться в своих домах, выходить на улицы и забирать оставшиеся вещи. Также он поблагодарил американцев, участвовавших в инициативе и оказывающих финансовую помощь сотням семей.

В завершение он призвал продолжать подобные гуманитарные миссии.

"Есть политический трек, на котором порой возникают трудности, и есть гуманитарный трек, который никогда не должен останавливаться. Мы, безусловно, хотели бы попросить вас продолжать эту работу, организовывать новые миссии и добиваться дальнейшей деэскалации.

Я считаю, что благодаря нашим усилиям создается необходимый импульс: обе стороны учатся небольшим, но важным механизмам, которые позволят сохранять мир, когда он наступит", - подчеркнул Арахамия.