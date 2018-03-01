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    Пятеро мужчин и две женщины стали жертвами боестолкновений на границе Венесуэлы и Колумбии

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в результате вооруженного столкновения с силами безопасности Венесуэлы на границе с Колумбией.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований (пятеро мужчин и две женщины)"  - написал в своем микроблоге в Twitter Фредди Берналь, назначенный центральными властями на должность так называемого "защитника" штата Тачира в пику губернатору-оппозиционеру.

    Столкновение произошло в минувший вторник в районе муниципалитета Уренья штата Тачира. Силы безопасности штата изъяли также семь стволов огнестрельного оружия, гранату, три автомобиля, столько же мотоциклов.

    Граница между Венесуэлой и Колумбией длиной 2,2 тысячи километров является вотчиной контрабандистов и наркомафии

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