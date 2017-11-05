Пять йеменских военнослужащих погибли при нападении смертника в провинции Аден

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Пять йеменских военнослужащих стали жертвами теракта в провинции Аден на юге арабской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, взорвался близ управления уголовного розыска МВД Йемена в городе Хормаксар.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.