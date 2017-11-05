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    Пять йеменских военнослужащих погибли при нападении смертника в провинции Аден

    Заминированный автомобиль взорвался близ управления уголовного розыска МВД в Хормаксаре

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Пять йеменских военнослужащих стали жертвами теракта в провинции Аден на юге арабской страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

    По имеющейся информации, заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, взорвался близ управления уголовного розыска МВД Йемена в городе Хормаксар.

    Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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