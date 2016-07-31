​Пять человек погибли в Японии из-за жары, 430 госпитализированы

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и свыше 430 были госпитализированы с тепловыми ударами в воскресенье в Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что погибшие из-за жары были фермерами в префектурах Акита и Фукуока. На большей части территории страны второй день подряд стоит изнуряющая жара, а стрелки термометров держатся на отметке выше 35 градусов Цельсия.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы.

Японские медики призывают людей подолгу не находиться на солнце, носить головные уборы и по возможности употреблять как можно больше жидкости.