ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских дрона у нефтяного месторождения Шейба
- 12 марта, 2026
- 07:59
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили два беспилотника, направленные с территории Ирана в сторону нефтяного месторождения Шейба.
Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.
В заявлении ведомства отмечается, что два боевых БПЛА были уничтожены в пустыне Руб-эль-Хали после запуска в направлении одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений.
