ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских дрона у нефтяного месторождения Шейба

    • 12 марта, 2026
    • 07:59
    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили два беспилотника, направленные с территории Ирана в сторону нефтяного месторождения Шейба.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.

    В заявлении ведомства отмечается, что два боевых БПЛА были уничтожены в пустыне Руб-эль-Хали после запуска в направлении одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений.

