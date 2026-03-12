İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Səudiyyə Ərəbistanının Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri İranın iki dronunu vurub

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 08:57
    Səudiyyə Ərəbistanının Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri İranın iki dronunu vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri İrandan Şeyba neft yatağına doğru atılan iki döyüş dronunu vurub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi xəbər verib.

    Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, iki döyüş PUA-sı dünyanın ən böyük neft yataqlarından birinə doğru atıldıqdan sonra Rub əl-Xali səhrasında məhv edilib.

    Səudiyyə Ərəbistanı döyüş dronu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ПВО Саудовской Аравии сбили два иранских дрона у нефтяного месторождения Шейба

