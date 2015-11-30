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    ​Путин: Турция сбила Су-24 для обеспечения безопасности поставок нефти ИГИЛ

    Защита сирийских туркмен — это только предлог

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила данные, подтверждающие, что нефть в промышленном масштабе продолжает поступать на территорию Турции.

    Как передает Report, Путин пояснил, что решение сбить самолет Су-24 было принято для того, чтобы обеспечить безопасность транспортировки нефти «Исламскому государству Ирака и Леванта» в порт для последующей продажи.

    «У нас есть все основания полагать, что решение сбить наш самолет было обусловлено необходимостью защитить эти пути доставки нефти в Турцию», — заявил президент.

    По словам Путина, защита сирийских туркмен — это только предлог.

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