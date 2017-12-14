Путин: США поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Американские власти поставили в один ряд Россию, КНДР и Иран, при этом требуют от Москвы решать проблемы, связанные с Пхеньяном и Тегераном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"США поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном", - заявил Путин, подчеркнув, что "политика России, в отличие от ряда некоторых других стран, лишена текущей политической конъюнктуры, мы стараемся конструктивно работать со всеми в сфере международной безопасности".

Президент России напомнил, что Россия не признает Северную Корею как ядерную державу. Однако Путин считает, что Запад спровоцировал Пхеньян на выход из соглашений по оружию.

По его словам, КНДР после истории с Ливией и Ираком не видит другого выхода и защищается.