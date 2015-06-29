Путин: Россия поддержит Сирию в создании коалиции для борьбы с ИГ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Сирия и страны региона должны объединиться для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", Россия готова способствовать налаживанию диалога между странами".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"В то же время мы считаем, что для того, чтобы эффективно бороться с терроризмом, с крайними проявлениями радикализма, нужно объединять усилия всех стран региона. Все наши контакты со странами региона, а у нас очень добрые отношения со всеми странами без исключения, говорят о том, что в противодействии такой организации как так называемое "Исламское государство", все готовы внести свою лепту в борьбе с этим злом. Это касается и Турции, это касается Иордании, это касается Саудовской Аравии. И в этой связи, конечно, мы призываем всех наших друзей, в том числе в Сирии, сделать все, чтобы наладить конструктивный диалог со всеми странами, заинтересованными в борьбе с терроризмом", - сказал Путин.

Он отметил, что создание такой коалиции - дело непростое, учитывая все сложности, которые были между странами. "Но если сирийское руководство посчитает это целесообразным и возможным, мы сделаем все, чтобы вас поддержать. И используем наши добрые отношения со всеми странами региона для того, чтобы во всяком случае предпринять попытку такую коалицию создать", - заявил президент России.