​Путин рассказал о спасении Януковича

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Владимир Путин рассказал подробности операции по спасению экс-президента Украины Виктора Януковича в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", трансляция которого на телеканале "Россия 1" состоялась первой на Дальнем Востоке.

Как передает Report, по словам Путина, российские службы наблюдения фиксировали местонахождение Януковича, когда он направился в Крым.

"Но когда мне показали карту, стало ясно, что он скоро наткнется на засаду", — подчеркнул Путин.

Тогда было принято решение направлять кортеж Януковича в сторону берега. "Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту", — добавил российский лидер.

Отмечается, что Янукович сначала не хотел уезжать с Украины, но, когда стало ясно, что в Киеве "договариваться не с кем", его перевезли на территорию России.

Ранее стало известно, что Путин знал о планах физического устранения Януковича.