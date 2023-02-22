Путин проводит переговоры с Ван И

Российско-китайские отношения развиваются поступательно и достигают новых рубежей.

Российско-китайские отношения развиваются поступательно и достигают новых рубежей. До 2024 года объем товарооборота между двумя странами достигнет 200 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Путин также отметил, что сотрудничество РФ и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.

В свою очередь китайский дипломат отметил, что отношения двух стран выдержали давление со стороны международного сообщества и стабильно развиваются.

Ранее сегодня Ван И принял глава МИД РФ Сергей Лавров.