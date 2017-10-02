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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Туркменистан, передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе переговоров российского лидера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи запланировано подписание ряда российско-туркменских документов.

Всего в настоящее время между Россией и Туркменистаном подписано более 120 соглашений и договоров. Основополагающим является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года, который сменил аналогичный документ от 1992 года.