Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Главу российского государства у трапа самолета встречают принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоятся его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

С саудовским королем и наследным принцем королевства В.Путин обсудит как положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, так и сотрудничество в сферах энергетики, АПК и ВТС.

Предыдущая поездка Путина в королевство состоялась 12 лет назад - в феврале 2007 года.