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    Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

    © RIA

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подарил главе КНР Си Цзиньпину русскую баню. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил выбор подарка.

    "Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят", - сказал Песков.

    Отмечается, что сруб выполнен из 200-летнего алтайского кедра. Во время церемонии обмена подарками Путин показал Си Цзиньпину эскиз бани, а также спил дерева. 

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