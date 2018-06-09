Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подарил главе КНР Си Цзиньпину русскую баню.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил выбор подарка.

"Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят", - сказал Песков.

Отмечается, что сруб выполнен из 200-летнего алтайского кедра. Во время церемонии обмена подарками Путин показал Си Цзиньпину эскиз бани, а также спил дерева.