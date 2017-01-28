Путин и Трамп завершили телефонный разговор - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершился.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась около 45 минут.

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс.

Детали беседы источник агентства не приводит.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами. Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

***21:44

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону.

Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.