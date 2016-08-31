Путин и Обама обсудят сирийский вопрос на саммите G20 в Китае

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президенты России и США - Владимир Путин и Барак Обама - на встрече в Китае во время саммита "двадцатки" обсудят урегулирование в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как таковой отдельной полноформатной встречи по состоянию на настоящий момент не запланировано, вместе с тем мы с большой долей вероятности можем предположить, что на полях саммита Путин и Обама будут иметь возможность переговорить", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "безусловно, можно предположить, что так или иначе какой-то краткий или более детальный обмен мнениями по сирийским делам, конечно же, состоится".

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в Китае.