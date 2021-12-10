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Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с Россией по вопросам о безопасности в Европе

Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с Россией по вопросам о безопасности в Европе Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению взаимодействия с Россией по ее вопросам относительно безопасности в Европе.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 07:32
Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с Россией по вопросам о безопасности в Европе

Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению взаимодействия с Россией по ее вопросам относительно безопасности в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили пояснить, есть ли какие-то новые данные об анонсированной президентом США Джо Байденом встрече с участием представителей стран НАТО и России по вопросам безопасности. "Я думаю, президент имел в виду целый ряд дискуссий и контактов, которые мы продолжаем вести в настоящий момент", - ответила Псаки. Тем не менее, по ее словам, она пока не может сообщить ни о каких конкретных встречах. "Два президента (российский лидер Владимир Путин и Байден) дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится", - пояснила представитель Белого дома.

"То есть не предполагалось, что это будет свидетельством того, что заключена сделка, сделаны уступки, (выработан) какой-либо официальный формат, ничего такого, речь идет, скорее, о приверженности продолжению взаимодействия", - добавила Псаки.

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