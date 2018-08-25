Противники Трампа собрали пожертвований на 1,7 миллиона долларов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Противники президента США Дональда Трампа, включая экс-агентов ФБР и порноактрису, собрали 1,7 миллиона долларов пожертвований на свою деятельность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, эта сумма составляет общие пожертвования, поступившие экс-агенту Трампа Майклу Коэну, уволенному замдиректора ФБР Эндрю Маккейбу, уволенному агенту ФБР Питеру Стржоку и порноактрисе Сторми Дэниелс. Коэн признал себя виновным в финансовых преступлениях и заявил, что на них его сподвиг Трамп. Маккейб и Стржок были уволены за дисциплинарные нарушения, Трамп изображает их в Twitter центром заговора спецслужб против него. Дэниелс просит суд освободить ее от условий соглашения о неразглашении, подписанного с Трампом за крупную сумму денег. По утверждению Дэниелс, около десятилетия назад у нее была краткая связь с Трампом, которую тот хотел скрыть с помощью выплат ей.

Средства собираются в основном на краудфандинговых платформах, таких как GoFundMe.

Помимо доходов, у оппонентов Трампа есть и крупные расходы в связи с судебными тяжбами: так, час работы адвоката в США может стоить от нескольких сотен до тысячи и более долларов, а стоимость участия в громком судебном процессе может составлять десятки и даже сотни тысяч долларов.