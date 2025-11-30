Против экс-главы Офиса президента Украины возбуждено уголовное дело

В отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом сообщили в управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины провели обыски в доме Ермака.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отставке Ермака с поста руководителя Офиса президента.