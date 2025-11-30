Против экс-главы Офиса президента Украины возбуждено уголовное дело
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 15:17
В отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака возбуждено уголовное дело.
Как передает Report, об этом сообщили в управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины провели обыски в доме Ермака.
Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отставке Ермака с поста руководителя Офиса президента.
