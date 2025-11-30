İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Andrey Yermaka qarşı cinayət işi açılıb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 15:44
    Andrey Yermaka qarşı cinayət işi açılıb

    Ukraynanın Prezident Aparatının keçmiş rəhbəri Andrey Yermaka qarşı cinayət işi açılıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xarkov vilayətinin Hərbi-Mülki Administrasiyasının Daxili İşlər İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Ukraynanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Milli Bürosu və İxtisaslaşdırılmış Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Prokurorluğu Ukrayna Ali Antikorrupsiya Məhkəməsinin hakiminin qərarı əsasında Yermakın evində axtarışlar aparıb.

    Daha sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Yermakın Prezident Aparatının rəhbəri vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlayıb.

    Ukrayna Andrey Yermak
