​Протесты школьников и учителей в Сан-Паулу завершились беспорядками

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Манифестация противников школьной реформы в бразильском городе Сан-Паулу обернулась столкновениями с полицией.

Как передает Report, об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Беспорядки начались в среду вечером после того, как некоторые участники акции принялись бросать в служащих военной полиции бутылки с зажигательной смесью. В свою очередь стражи порядка стали оттеснять нарушителей от здания регионального министерства образования. В результате столкновений пострадали шестеро правоохранителей, один протестующий был задержан.

Образовательная реформа, предложенная властями штата Сан-Паулу, заключается в том, чтобы разделить все государственные школы региона на три типа в зависимости от уровня обучения. Эта инициатива вызвала протесты учителей и учеников, недовольных тем, что многим из них придется сменить место работы или учебы.

Пятого декабря губернатор штата под давлением протестующих отложил на неопределенный срок реализацию реформы, однако выступления продолжились. Люди дожидаются объявления об окончательном отказе от инициативы.