Промышленники в ФРГ готовятся к худшему из-за обмеления рек

Падение уровня воды в реках Германии из-за засухи может привести к проблемам с перевозками различных грузов и снижению производства, промышленность готовится к худшему.

Падение уровня воды в реках Германии из-за засухи может привести к проблемам с перевозками различных грузов и снижению производства, промышленность готовится к худшему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник заместитель генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Хольгер Лёш.

"Остановка работы оборудования на химических и сталелитейных предприятиях, прекращение доставки нефтепродуктов и строительных материалов, а также перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов - это только вопрос времени", - цитирует Лёша агентство DPA.

Как следствие могут возникнуть перебои в поставках, придется сократить или остановить производство, что также скажется на занятости. "Предприятия готовятся к худшему. И без того сложное экономическое положение усугубляется. Речной транспорт перевозит минимальное количество грузов", - сказал Лёш.

Обмеление рек угрожает планам властей по переходу от использования газа к углю, так как перевозки этого топлива зависят от водных путей. Лёш отметил, что перейти на поставки наземным транспортом будет сложно из-за нехватки водителей и проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Управления водных путей и судоходства ФРГ сообщило во вторник, что из-за засухи уровень воды в реке Рейн упал до нового исторического минимума.