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Прокуратура Нью-Йорка подала иск к Amazon из-за недостаточной заботе о сотрудниках

Прокуратура Нью-Йорка подала иск к Amazon из-за недостаточной заботе о сотрудниках Иск подан от имени сотрудников двух складов корпорации, расположенных в нью-йоркских районах Стейтен-Айленд и Куинс, на которых произошла вспышка коронавируса
Другие страны
17 февраля 2021 г. 12:50
Прокуратура Нью-Йорка подала иск к Amazon из-за недостаточной заботе о сотрудниках

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на компанию Amazon, обвинив ее в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии и в карательных действиях по отношению к недовольным. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий иск генпрокурора штата Летиции Джеймс размещен в электронной базе Верховного суда Нью-Йорка.

"Amazon добивалась беспрецедентной прибыли и экспоненциальных темпов роста за счет жизни, здоровья и безопасности тех, кто работал на передовой", - отмечается в документе. Иск подан от имени сотрудников двух складов корпорации, расположенных в нью-йоркских районах Стейтен-Айленд и Куинс, на которых произошла вспышка коронавируса. Истец требует от крупнейшего в мире онлайн-ретейлера выплаты потерпевшим компенсации за нанесенный ущерб и полного возмещения судебных издержек. Размер компенсации не уточняется.

Как указывает Джеймс, руководство Amazon получило уведомление о том, что по крайней мере 250 работников одного из складов заразились коронавирусом, но не приняло должных мер по защите остальных сотрудников. Корпорация не изолировала, как требуется, сегменты объекта для проветривания помещений, а также вовремя не провела беседы с инфицированными, чтобы установить круг контактировавших с ними лиц. Вместо этого Amazon потратила три дня на изучение записей с камер видеонаблюдения, да и то не во всех помещениях склада.

Amazon отвергла претензии, изложенные в иске.

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