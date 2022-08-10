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Прокачка российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину возобновилась

Прокачка российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину возобновилась Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину возобновилась, нефть поступит в Словакию и Венгрию в четверг.
Другие страны
10 августа 2022 г. 19:06
Прокачка российской нефти по Дружбе транзитом через Украину возобновилась

Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину возобновилась, нефть поступит в Словакию и Венгрию в четверг.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции венгерского концерна MOL, в собственности которого находится один из крупнейших европейских нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft.

"Прокачка нефти по "Дружбе" возобновилась, - отметили в дирекции. - Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня".

Между тем сайт словацкой газеты "Правда" со ссылкой на вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика проинформировал, что нефть по трубопроводу уже стала поступать в Словакию.

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