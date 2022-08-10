Прокачка российской нефти по "Дружбе" транзитом через Украину возобновилась

Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину возобновилась, нефть поступит в Словакию и Венгрию в четверг.

Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину возобновилась, нефть поступит в Словакию и Венгрию в четверг.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции венгерского концерна MOL, в собственности которого находится один из крупнейших европейских нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft.

"Прокачка нефти по "Дружбе" возобновилась, - отметили в дирекции. - Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня".

Между тем сайт словацкой газеты "Правда" со ссылкой на вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика проинформировал, что нефть по трубопроводу уже стала поступать в Словакию.