Принята декларация саммита Восточного партнерства ЕС

В декларации, принятой по итогам саммита, говорится, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран "Восточного партнерства".

В декларации, принятой по итогам саммита, говорится, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран "Восточного партнерства".

Как передает Report, в документе выражается поддержка добрососедским отношениям, мерам по укреплению доверия, региональному сотрудничеству, усилению транспортных связей в регионе Восточного партнерства.

Кроме этого, в тексте декларации отмечается важность поддержки населению, пострадавшему от конфликта в регионе Восточного партнерства. К тому же приветствуется прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Европейским Союзом по новому двустороннему детальному соглашению.

В то же время приветствуется завершение проекта Южного газового коридора.

В декларации есть параграф, касающийся внутриполитической ситуации в Беларуси. Отметим, что Азербайджан не присоединился к этому пункту. Таким образом, наша страна доказала, уважение суверенитета других стран и невмешательства в их внутренние дела.

Лидеры Евросоюза и стран Восточного партнерства высоко оценили встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, назвав ее "крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта". Проект Восточного партнерства был запущен в 2009 году с целью укрепления политических и экономических связей между ЕС, его странами-членами и шестью странами: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Арменией и Украиной.

В свою очередь отмечается, что итоговая декларация саммита Восточного партнерства не содержала никаких санкций против России.