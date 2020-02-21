Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий в марте

Внук британской королевы принц Гарри и его жена - американская актриса Меган Маркл лишатся всех королевских привилегий 31 марта. В частности, они уже не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, выполнять представительские функции членов монаршей семьи и получать средства из казны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mail, напомнив, что чета перебралась в Канаду и ее интересы в Великобритании будет представлять их благотворительный фонд.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга заявили 8 января через свой Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. 18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет представлять королеву Елизавету II в официальных поездках и исполнять иные церемониальные обязанности. Принц Гарри также будет лишен присвоенных ему почетных воинских званий, в частности, звания капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.

Тем не менее герцогу и герцогине Сассекским - а этот титул за ними сохранится - предстоит еще до 31 марта принять участие в некоторых мероприятиях в Великобритании в качестве старших членов монаршей фамилии. Так, подтверждено участие Маркл в мероприятиях, приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 марта, а также посещение службы четой в Вестминстерском аббатстве 9 марта.