Прибыль Великобритании от плана Мэй по Brexit составит $21 млрд

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость ВВП Великобритании вырастет на $21 млрд при реализации плана будущих взаимоотношений страны с Евросоюзом, согласованного правительством 6 июля.

Как передает Report, по данным Financial Times, глава Банка Англии Марк Карни информировал об этом кабинет министров страны.

Тем самым он поддержал премьер-министр Великобритании Терезу Мэй перед ее поездкой на предстоящий саммит ЕС в Зальцбурге.

План предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции. Его реализация, как уверяет Карни, позволит на три четверти восстановить потери в экономическом росте страны, произошедшие в результате победы евроскептиков на референдуме 2016 года.

Заключение сделки с Брюсселем в этом формате, по мнению Карни, будет способствовать повышению экономической активности, увеличению объема инвестиций и улучшению ситуации на рынке труда.