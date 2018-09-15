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    Прибыль Великобритании от плана Мэй по Brexit составит $21 млрд

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость ВВП Великобритании вырастет на $21 млрд при реализации плана будущих взаимоотношений страны с Евросоюзом, согласованного правительством 6 июля.

    Как передает Report, по данным Financial Times, глава Банка Англии Марк Карни информировал об этом кабинет министров страны.

    Тем самым он поддержал премьер-министр Великобритании Терезу Мэй перед ее поездкой на предстоящий саммит ЕС в Зальцбурге.

    План предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции. Его реализация, как уверяет Карни, позволит на три четверти восстановить потери в экономическом росте страны, произошедшие в результате победы евроскептиков на референдуме 2016 года.

    Заключение сделки с Брюсселем в этом формате, по мнению Карни, будет способствовать повышению экономической активности, увеличению объема инвестиций и улучшению ситуации на рынке труда.

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