При взрыве в промпарке Китая погибли 19 человек

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в промышленном парке на юго-западе Китая в провинции Сычуан 19 человек погибли, еще 12 получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Отмечается, что взрыв прогремел в четверг, 12 июля, в 18.30 по местному времени на территории, которая относится к промышленному парку в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

В данный момент известно о 19 жертвах взрыва, еще 12 получили ранения, их состояние не уточняется.