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    При взрыве в промпарке Китая погибли 19 человек

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в промышленном парке на юго-западе Китая в провинции Сычуан 19 человек погибли, еще 12 получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА «Новости». 

    Отмечается, что взрыв прогремел в четверг, 12 июля, в 18.30 по местному времени на территории, которая относится к промышленному парку в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

    В данный момент известно о 19 жертвах взрыва, еще 12 получили ранения, их состояние не уточняется.

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