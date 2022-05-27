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При взрыве в доме в Пенсильвании погибли четыре человека

При взрыве в доме в Пенсильвании погибли четыре человека Взрыв в жилом доме произошел в четверг вечером в городе Поттстаун (штат Пенсильвания), погибли по меньшей мере четыре человека, двое получили травмы.
Другие страны
27 мая 2022 г. 13:12
При взрыве в доме в Пенсильвании погибли четыре человека

Взрыв в жилом доме произошел в четверг вечером в городе Поттстаун (штат Пенсильвания), погибли по меньшей мере четыре человека, двое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя местной администрации.

По его сведениям, еще два человека числятся без вести пропавшими. Двое пострадавших были госпитализированы, информация об их состоянии и причинах произошедшего не приводится.

На место происшествия прибыли представители управления по пожарной охране штата, а также сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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