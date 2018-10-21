При взрыве в Афганистане погибли 11 человек

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По меньше мере 11 человек погибли из-за взрыва бомбы в афганской провинции Нангархар во второй день парламентских выборов в стране.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, взрывное устройство было заложено на дороге.
По словам представителя губернатора провинции, среди погибших шесть детей.
Напомним, что ранее серия взрывов в Афганистане унесла жизни почти полсотни человек.
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