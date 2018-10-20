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    Серия взрывов в Афганистане унесла жизни почти полсотни человек - ОБНОВЛЕНО - 3

    Более 100 пострадали
    © AP Photo / Massoud Hossaini

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По последним данным, уже 44 человека погибли, более 200 пострадали в Афганистане в результате серии терактов во время выборов в нижнюю палату парламента.

    Как передает Report, об этом сообщает афганское агентство Пажвок.

    Террористы сделали своей целью избирательные участки и их окрестности. По данным МВД, погибло уже около десятка стражей порядка и один военнослужащий.

    За сегодняшний день всего в стране зафиксировано 192 вооружённых инцидента.

     

    ***16:00

    Жертвами взрывов во время парламентских выборов в Афганистане стали 15 человек, еще более 110 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Пажвак.

    "Пятнадцать человек убиты, еще более 110 ранены в результате атак во время выборов в Афганистане", — сообщается в Twitter агентства.

    ***12:25

    Один ребенок погиб, 29 человек пострадали в результате взрыва вблизи избирательного участка в Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила итальянская неправительственная организация Emergency.

    "Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш Хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди поступивших был ребенок, который скончался к моменту прибытия в центр", - сообщается в Twitter организации.

    ***11:21

    Несколько взрывов прогремели в субботу на избирательных участках в столице Афганистана Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных чиновников.

    Других подробностей инцидента пока не приводится.

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