​При взрыве на заводе в испанском Арагоне погибли шесть человек

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на пиротехническом заводе в испанской автономной области Арагон достигло шести человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в больнице до сих пор остаются еще шестеро пострадавших.

Правительство автономной области объявило в Арагоне день траура. Взрыв на заводе в муниципалитете Сарагоса произошел в понедельник в 14:15 по местному времени. В момент происшествия на предприятии находились порядка 20 человек. Причины взрыва выясняются.

Завод Pirotecnica Zaragozana ("Пиротехника Сарагосы") является одним из крупнейших в своем секторе в Испании. Он основан в 1860 году и поставляет свою продукцию в Канаду, а также ряд европейских стран, в том числе в Бельгию, Великобританию, Германию и Францию.